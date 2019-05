Hohe Flammen und dicker Rauch am Montag auf dem Neusiedler See in Österreich. Mehrere Rundfahrtschiffe waren dort in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und versuchte, das Feuer zu löschen. Menschen waren nach Aussage der Einsatzkräfte aber nicht in Gefahr. Ingesamt brannten nach Angaben der Einsatzkräfte vier Schiffe komplett aus, bei einem weiteren schmolzen durch die Hitze die Scheiben. Ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Hütten und auf den Schilfgürtel habe verhindert werden können. Der starke Wind habe die Löscharbeiten erschwert und das Feuer immer wieder angefacht, hieß es. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.