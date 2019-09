Alle Jahre wieder kann man in der Stadt Nejapa in El Salvador in Mittelamerika solche beeindruckenden Bilder der sogenannten Feuerball-Festivitäten bestaunen. Dabei werden am 31. August entzündete Stoffbälle, die lange Zeit in Benzin eingetaucht waren, als Wurfgeschosse genutzt. Einer der Teilnehmer zu seiner Motivation, bei diesem gefährlichen Brauch mit dabei zu sein. "Es ist meine siebte Teilnahme. Und für mich ist es wichtig, dass die Tradition in unserer Stadt Nejapa nicht verloren geht." Hintergrund dieser Feuerball-Schlacht ist die Eruption des Vulkans am 31. August 1658 - also vor über 350 Jahren. Damals mussten alle Einwohner ihre Häuser verlassen. Doch es gibt noch eine weitere Interpretation des Brauchs. Die besagt, dass mit den Feuerbälle an einen Kampf zwischen dem Heilige Hieronymus dem Schutzpatron der Stadt, und dem Teufel erinnern werden soll.