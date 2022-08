STORY: Einen Tag nach den Explosionen auf einem Sprengplatz der Polizei im Berliner Grunewald dauerten die Löscharbeiten im Südwesten der Bundeshauptstadt an. Die Situation auf dem Gelände, wo tonnenweise Kampfmittel lagern, wurde am Freitagvormittag weiter geprüft. Im Kampf gegen die Waldbrände kamen die Einsatzkräfte unterdessen offenbar voran. In einigen Bezirken Berlins gebe es aber noch eine massive Rauchentwicklung, sagte Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein. "Da sind wir aber dabei. Also wir gut aufgestellt. Wir haben genug Löschwasser. Wir können auch reinfahren. Dort, wo wir nicht an die Brandherde reinkommen, wird uns die Bundeswehr den Weg ebnen. So ist der Plan, dass die dann mit Bergepanzern reinfahren und wir an die Brandherde rankommen. Also das Feuer, der Waldbrand ist an sich nicht die große Gefahr. Er ist noch da, aber händelbar und auch mit den Kräften, die hier vor Ort sind, zu bewältigen." Die Straßen rund um das Einsatzgebiet blieben vorerst gesperrt.

