Beunruhigende Bilder am Donnerstag in München: Weißer Rauch quillt aus dem Südturm der Frauenkirche. Feuerwehrautos rasen mit Blaulicht durch die Fußgängerzone. Feuerwehrmänner rollen Schläuche aus, ein Kran wird in Position gebracht. In großer Eile hasten Einsatzkräfte über die zahlreichen Stufen der Kirche. Doch kein Grund zur Sorge, das Ganze ist nur eine Übung. Das Übungsszenario: Eine Rauchentwicklung im Südturm der Frauenkirche auf rund 80 Metern Höhe. Den Rauch produzierte die Feuerwehr mit Hilfe einer Nebelmaschine. Die Brandmeldeanlage meldete die Rauchentwicklung automatisch an die Leitstelle der Berufsfeuerwehr München und löste so den Brandalarm aus. 18 Feuerwehrleute fuhren zum Ort des Geschehens. Sie brauchten rund siebeneinhalb Minuten, um nach oben auf die Turmspitze zu kommen. Ziel der Übung war vor allem, Erkenntnisse über die Dauer der Turmbesteigung mit Atemschutzgerät und die technischen Herausforderungen durch den Höhenunterschied zu gewinnen. Die Bilder von der brennenden Kirche Notre Dame in Paris seien auch in München noch in lebhafter Erinnerung, sagt Peter Veth, der die Baumaßnahmen an der Frauenkirche koordiniert: „Man kann das nicht direkt vergleichen, aber man sieht natürlich, dass Geschwindigkeit immer das Entscheidende ist. Und wir haben uns natürlich selber auch Gedanken darüber gemacht, was könnte bei uns passieren. Und auch dieser vorbeugende Brandschutz, das ist ja nichts, was einmal abgeschlossen ist, das ist ein fortlaufender Prozess und wir versuchen alles zu tun, damit ein so großer Brand wie in Paris bei uns nicht entstehen kann." Die beiden Türme sind über 500 Jahre alt, der hölzerne Dachstuhl wurde nach einem verheerenden Brand im zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren neu gebaut. Im Dom befinden sich zahlreiche Kunstschätze. Einige von ihnen würde ein Brand aber zerstören, sagt Veth: „Für uns steht auf jeden Fall an erster Stelle die Rettung von Personen und erst an zweiter Stelle die Rettung von Kunstgegenständen oder dergleichen. Ja, wir haben viele Kunstgegenstände im Dom. Es ist allerdings auch so, dass viele dabei sind, die wir nicht einfach wegtragen können. Wenn Sie sich das Altarbild von Peter Candid anschauen, Mariä Himmelfahrt überm Sakristeieingang, das ist über 20 Meter hoch. Es ist das größte, auf Holz gemalte Gemälde nördlich der Alpen, das kann niemand wegtragen. Das heißt, wir werden das auch nicht retten können. Wir hoffen, dass es nie dort brennt." Neben Rauch- und Temperaturmeldern wollen die Verantwortlichen nun auch ein Rauchansaugsystem einbauen, sagte Veth. Am Ende zeigte sich die Feuerwehr zufrieden mit dem Einsatz und will nun zeitnah die Ergebnisse auswerten.