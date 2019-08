In den schier endlosen Wäldern Sibiriens brennt es jeden Sommer. Die Ausbreitung der Brände in diesem Jahr gilt unter Experten und Umweltschützern dennoch als beispiellos: Auf zweieinhalb Millionen Hektar beziffert das russische Forstamt die Ausdehnung der Feuer, Greenpeace spricht sogar von 4,3 Millionen Hektar - größer als die Fläche der Schweiz. Nachdem Präsident Wladimir Putin in der vergangenen Woche die Armee zur Unterstützung einberufen hatte, sprach das Notstandsministerium mittlerweile von einer Eingrenzung der Brände um ein Viertel. Auch aus der Luft wurden Hunderte Brandherde mit Löschflugzeugen und Hubschraubern bekämpft, so wie hier in der Region Irkutsk. BEOBACHTER-PILOT VITALY ZAITSEV "Wir senken erst mal nur die Temperatur, damit Fallschirmjäger und Feuerwehrleute dort überhaupt arbeiten können. Wenn die Hitze zu hoch ist, kommen sie nicht mal in die Nähe der Flammen." BE-200 FLUGZEUGKOMMANDANT, DMITRY PUSHKAREV "Der Baikalsee ist von Bergen umgeben, die Gegend drumherum ist ziemlich schwer zu erreichen. Wir nehmen das Löschwasser auf und müssen dann über eine Bergkette, 1.500 oder 2.000 Meter hoch. Das sind die Schwierigkeiten mit denen wir zu tun haben ." Russische Ermittler sagten am Dienstag, dass einige der Brände gelegt wurden, um illegalen Holzeinschlag zu verbergen.