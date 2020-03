Bei einem großen Waldbrand im Südwesten von China sind nach Angaben von staatlichen Medien mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen sein. Fast alle Todesopfer seien Feuerwehrleute hieß es. Der Brand in der Nähe der Großstadt Xichang habe sich über eine Fläche von über 1000 Hektar ausgedehnt, hieß es. Das Feuer sei auf einer Farm ausgebrochen und sei angefacht von starken Winden schnell größer werden. Auch angrenzende Häuser und ein Gastank seien in Gefahr, hieß es. Die Polizei musste über 1200 Bewohner der Region in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.