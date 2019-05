Manch ein Liverpool-Fan gab sich schon vor dem Champions League Finale am Samstag in Madrid ziemlich siegesgewiss. "Absolut, wird gewinnen: 3-0. Da bin ich mir sicher, zu 100 Prozent. Ohne jeden Zweifel." "Morgen wird Liverpool gewinnen, sie verdienen es. Jürgen Klopp ist ein ausgezeichneter Trainer. Er verdient es, dieses Finale zu gewinnen. Es ist ein Team mit Herzblut und starken Emotionen. Die Fans sind die Besten der Welt. Die Stadt verdient es. Wir werden gemeinsam dort sein." Vertrautes Terrain für die Fans von FC Liverpool. Nachdem sie im vergangenen Jahr das Finale gegen Real Madrid in Kiew verloren haben, hoffen sie jetzt zum sechsten Mal den Titel zu holen. Für die Fans von Tottenham Hotspur ist das Champions-League-Finale hingegen Neuland. "Ich kann gar nicht beschreiben, wie aufgeregt ich bin. Ich bin überglücklich und kann es kaum erwarten, das Spiel zu sehen, mit den Fans zu singen und zu lachen. Das beste Team gewinnt." "Wir sind auf dem Höhepunkt, das können wir nicht ändern." "Für mich als Vater mit meinen Jungs hier zu sein, ist unbeschreiblich. Es ist unser Team. Wir sind in einer tollen Stadt; Madrid ist atemberaubend, nette Leute. Liverpool ist auch eine großartige Fußballmannschaft. Sie spielen fantastischen Fußball, sie haben auch großartige Fans. Es ist eine große Ehre, gegen sie zu spielen. Ich glaube nicht, dass es Ärger geben wird. Es sind zwei großartige Fußballmannschaften. Keine Rivalität für 90 Minuten, es wird toll." Das Champions League Finale findet am Samstag um 21 Uhr im Wanda Metropolitano Stadion in Madrid statt.