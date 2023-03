STORY: Mehr, größer und umsatzstärker. Der Fußball-Weltverband Fifa wird die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer ab 2026 mit 104 statt wie bisher mit 64 Partien ausrichten. Das hat der Fifa-Rat am Dienstag auf einer Sitzung in Ruanda beschlossen. Damit wird die WM 2026 noch aufgeblähter als die bisherigen Turniere. Dauern wird die Mega-WM in den USA, Kanada und Mexiko gut 40 Tage. Mehr Spiele bedeuten vor allem mehr Geld für die Fifa. Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes saßen bei der Formatänderung in Kigali nicht mit am Tisch. Fifa-Präsident Gianni Infantino erfüllt mit den Expansionsplänen allerdings auch die Wünsche und Hoffnungen der vielen kleinen Weltverbands-Mitglieder, die ihn am Donnerstag in eine erneute Amtszeit wählen sollen.

