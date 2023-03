STORY: Der neue Fifa-Präsident ist der alte: Denn der 52-jährige Schweizer Gianni Infantino wurde am Donnerstag beim Kongress des Fußball-Weltverbands in Ruandas Hauptstadt Kigali per Akklamation, das heißt per Applaus, in seinem Amt bestätigt. Es gab keinen Gegenkandidaten. Damit bleibt Infantino bis mindestens 2027 im Amt. Infantinos Wiederwahl galt wegen des großen Rückhalts unter den 211 Fifa-Mitgliedsverbänden als Formsache. Der Weltverband hat seit seiner Amtsübernahme 2016 große wirtschaftliche Erfolge erzielt. Bis 2026 wird mit weiteren Einnahmen in Höhe von mindestens elf Milliarden US-Dollar gerechnet. Große Teile des Geldes werden an die Verbände weitergegeben. Und falls nichts dazwischenkommt, könnte Infantino nach den aktuellen Statuten der Fifa 2027 noch ein letztes Mal wiedergewählt werden.

