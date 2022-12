STORY: Argentinien ist Fußballweltmeister. Und das wurde am Sonntag auf in Lusail in Katar mit einer Parade gefeiert. Die Spieler um Lionel Messi hatten zuvor im Finale der Fifa-WM gegen Titelverteidiger Frankreich gewonnen, nach Elfmeterschießen mit 4:2, nach der Verlängerung hatte es 3.3 gestanden. Es ist der dritte Weltmeistertitel für Argentinien, nach 1978 und 1986. Lionel Messi erzielte in diesem Spiel zwei Treffer, bevor er seinen Elfmeter verwandelte und seinen wahrscheinlich letzten Weltmeistertitel holte. Die argentinische Mannschaft wird am Montag nach Buenos Aires zurückkehren. In der Heimat wurde nach dem Sieg ausgelassen gefeiert. "Das ist Mar del Plata, wo Torhüter Dibu geboren wurde. Heute feiern wir, es gibt keine sozialen Unterschiede." "Wir können es gar nicht glauben, danke Dibu." Torwart Dibu alias Damian Emiliano Martinez hatte im Elfmeterschießen gegen Frankreich den Schuss des Bayern-Spielers Kingsley Coman gehalten und wurde schließlich zum besten Torhüter der WM gekürt, irritierte und amüsierte anschließend bei der Verleihung des Goldenen Handschuhs mit einer expliziten Geste.

