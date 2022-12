STORY: Der Jubel ist gewaltig gewesen, sowohl bei den Fans, die am Dienstagabend in Katar bei der Fifa-WM aus dem Stadion strömten als auch im Heimatland Argentinien. Tausende waren dort zusammengekommen, um ihre Mannschaft siegen zu sehen. Mit einem klaren 3:0 Erfolg gegen Kroatien zieht das Team rund um den Fußballstar Lionel Messi nun ins Finale ein und träumt ganz laut vom Weltmeistertitel. Es wäre der dritte nach 1978 und 1986. Wer Gegner im Endspiel am Sonntag sein wird, entscheidet sich im zweiten Halbfinale am Mittwochabend zwischen Frankreich und Marokko.

