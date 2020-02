"Nightlife", die neue Komödie von Regisseur Simon Verhoeven, hat am Dienstagabend in Berlin seine Weltpremiere gefeiert. Auf die Hauptdarsteller Elyas M'Barek, Frederick Lau und Palina Rojinski warteten trotz strömenden Regens zahlreiche Fans am Roten Teppich. Der Film erzählt die Geschichte von Barkeeper Milo und seiner Traumfrau Sunny, die sich im Berliner Nachtleben begegnen. Ihr erstes Date wird aber durch Milos chaotischen Freund Renzo, gespielt von Frederick Lau, komplett durcheinandergewirbelt. "Ich wollte einen Film machen über ein Date, das dann eskaliert und so eine Art Hindernisparcours wird. Eine Jagd durch die Nacht, wo diese junge Beziehung dann gleich auf dem Prüfstand steht, noch bevor sie eigentlich begonnen hat. Das fand ich immer eine sehr vielversprechende Idee, und manchmal muss man ein bisschen älter werden, um auch eine junge Idee dann gut machen zu können. Ich habe immer schon, als ich in New York studiert habe, wollte ich diesen Film machen. Und jetzt muss man diesen Film in Berlin machen, ganz klar. Das Berlin von heute ist eigentlich das New York der 80er, 90er, würde ich sagen." Das Berliner Nachtleben - laut Verhoeven eines der spannendsten auf der ganzen Welt. (Lau:) "Ich habe damals mit Simon Verhoeven zusammen in den 80er Jahren in San Francisco verbracht, und darauf basiert das Ganze." (M'Barek:) "Ich liebe es in Berlin auszugehen. Ich liebe die Berliner Restaurants, die Bars und Clubs hier. Ich bin sehr, sehr gerne hier und ich finde, Berlin ist in Deutschland die Stadt, in der man wohl am besten ausgehen kann." (Frage:) "Was ist dein persönlicher Bezug zum Berliner Nachtleben?" (Lau:) "Du, ich bin Berliner, ich kenn mich aus." Die enge und wiederholte Zusammenarbeit mit den Schauspielern ist für Verhoeven etwas Besonderes. Laut dem Regisseur ist die Chemie zwischen den Leuten einfach echt gewesen. (Frage:) "Wie war es mit den beiden wieder zusammenzuarbeiten, Elyas und Palina?" (Lau:) "Super. Ich nenne sie meine Freunde, und wir hatten totale viel Spaß und sonst sagt man das immer so, man hatte Spaß, aber wir hatten richtig Spaß und ich glaube, das spürt man auch." Verhoevens Komödien sind oft erfolgreich. Der Film "Willkommen bei den Hartmanns" war im Jahr 2016 mit 39 Millionen Kinobesuchern der erfolgreichste Film des Jahres. "Nightlife" kommt am 13. Februar in die Kinos.