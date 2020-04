In einem Stadtteil von Rio de Janeiro durften sich Anwohner am Freitagabend über eine gelungene Kulturinitiative der Stadt freuen. Dafür wurden auf einer mobilen Projektionsfläche Filme gezeigt. Das Ziel der Aktion war es, den Menschen, die wegen der Corona-Pandemie zu Hause sitzen, etwas Abwechslung und Freude zu bringen. Und wie die Mutter eines behinderten Jungen beschreibt, war es den Organisatoren mit ihrer Filmvorführung auch gelungen: "Mein Sohn Felipe hat bereits sehr gespannt darauf gewartet, diesen Film im Kino sehen können. Ich denke, die Initiative ist sehr gut für uns, denn wir machen eine so heikle und schwierige Zeit durch, sind isoliert. Und dieses Projekt hierher zu bringen, ist für uns eine großartige Sache. Felipe ist sehr glücklich und ich bin es auch." Und die Ablenkung tut den Menschen in Brasilien gut. Denn die Ausbreitung des Coronavirus hat sich am Freitag offiziellen Angaben zufolge auf rund 33.000 bestätigte Infektionen erhöht und gezählt wurden über 2000 Todesfälle. Brasiliens Präsident Bolsonaro hatte die durch das neuartige Virus ausgelöste Krankheit wochenlang als »kleine Grippe« verharmlost und kürzlich auch seinen Gesundheitsminister entlassen. Bolsonaro will, dass die Wirtschaft so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehrt.