So sah er aus, Großbritanniens letzter Tag als Mitglied der Europäischen Union: An der Londoner Downing Street versammelten sich feiernde Brexit-Befürworter, verbrannten eine EU-Flagge und sangen mit denjenigen um die Wette, die lieber in der EU geblieben wären und sich ebenfalls im politischen Zentrum der Stadt positioniert hatten. Ministerpräsident Boris Johnson verbrachte den 31. Januar in Sunderland, der Stadt, die dem Brexit als erste ihre Unterstützung zugesichert hatte. Johnson, vehementer Verfechter des Brexits, sagte dort am Rande einer Fabrikbesichtigung, Brexit sei die größte Freude seines Lebens. Am Freitagabend will er die Briten in einer Fernsehansprache auf die Zeit nach dem Austritt einstimmen, und dann mit britischem Perlwein und einer besonders britischen Auswahl an Canapés den Abend feiern. Für die Brexit Hardliner auf der Insel ist es eine Befreiung aus einem von Deutschland dominierten Projekt, das den 500 Millionen Einwohnern der EU nicht gerecht wird. Brexit Gegner fürchten eine Schwächung der Wirtschaft, eine Spaltung der Länder Großbritanniens untereinander und den Beginn einer isolierteren und weniger weltoffenen Zeit auf den Inseln. In Calais fuhren die letzten Schiffe unter EU-Bedingungen durch den Ärmelkanal, und in Brüssel wurde zum Sonnenuntergang die EU-Flagge an der britischen Botschaft abgenommen. Um Punkt zwölf Zentraleuropäische Zeit ist es dann soweit - die 47-jährige Mitgliedschaft Großbritanniens in der EU ist zu Ende und eine Übergangsphase mit noch unbekanntem Ausgang beginnt.