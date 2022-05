STORY: Auftritt des finnischen Präsidenten Sauli Niinistö und der Regierungschefin Sanna Marin am Sonntag in Helsinki. Während in Berlin die Nato-Außenminister zusammenkommen, bekräftigte Niinistö, dass sein Land einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Nato stellen werde. Das finnische Parlament muss dem Schritt allerdings noch zustimmen, eine Mehrheit gilt jedoch als sicher. Niinistö sprach mehrfach von einem »historischen Tag« für sein Land und sagte, dass damit ein neues Zeitalter beginnen würde. Niinistö und Ministerpräsidentin Marin hatten bereits am Donnerstag erklärt, diesen Schritt zu favorisieren. Es wird erwartet, dass auch Schweden Finnland am Montag folgen wird. Beide Länder haben enge Beziehungen zu dem Bündnis, sind aber aus Gründen der Neutralität der Nato nie beigetreten. Nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine hat sich die Stimmung in der finnischen Bevölkerung allerdings klar zugunsten einer Nato-Mitgliedschaft geändert. Blockiert werden könnte die Aufnahme in die Militärallianz theoretisch noch durch das Veto eines Mitgliedstaates, da einstimmig über Aufnahmen entschieden werden muss.

Mehr