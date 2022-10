STORY: Bergrettung der besonderen Art. Jamie Walsh ist Teilnehmer einer Übung im britischen Cumbria, einer bergigen Gegend im Nord-Westen Englands. Und im Unterschied zu den vorausgegangenen Lehrgängen spielte dieses Mal, Anfang Oktober, das Wetter nicht richtig mit. Aber der angehende Jet-Suit-Sanitäter versuchte die Situation positiv zu sehen: JAMIE WALSH, JET SUIT-SANITÄTER: "Ich bin jetzt seit etwa einem Jahr an dem Programm beteiligt. Es läuft wirklich gut. Wir haben etwa 8 bis 9 Tage Training absolviert. Und wir sind in der Lage, einen Verunglückten in einem Berg in Cumbria zu erreichen. Heute ist ein Tag, an dem wir das unter schwierigen Bedingungen, wie Regen und Wind üben können. Denn in Cumbria ist es oft regnerisch und windig. Also, es läuft echt gut.“ Der Spezialanzug der Firma Gravity Industries befindet sich seit 2017 in der Entwicklung und verfügt über zwei Mini-Düsentriebwerke an jedem Arm und drei im Rucksack. Man kann Geschwindigkeiten von über 130 km/h erreichen. Neben dem Rettungs-Einsatz in schwierigem Gelände wird auch bei der Armee mit dieser Ausrüstung experimentiert. Nach Angaben der Firma wären zum Beispiel Sondereinsätze bei der Bekämpfung von Sabotage-Akten oder bei Entführungen denkbar.

