STORY: Fitnessarmbänder und -uhren sind heute an vielen Handgelenken zu finden. Sie protokollieren körperliche Aktivität, messen die Sauerstoffsättigung und vieles mehr. Über kurz oder lang muss aber jedes Modell abgelegt werden und an die Ladestation. Auf der Consumer Electronics Show CES in Las Vegas haben französische Entwickler nun einen Fitness-Tracker vorgestellt, dem angeblich niemals die Puste ausgeht. "Mein Produkt ist das erste Armband der Welt, dessen Batterie nie leer wird, weil es mit Umgebungslicht und über unseren Körper geladen wird. Es bekommt genug Energie, um völlig autonom zu sein." "Man kann es tragen, ohne darüber nachzudenken. Das Gerät sammelt Energie über kleine Solarpaneele auf dem Armband und Bewegungsenergie, die der Körper produziert. Die Sensoren sammeln Gesundheitsdaten, die an eine App für iOS- und Android-Geräte übertragen werden. In Las Vegas wurde das Gerät mit dem Innovation Award in der Kategorie Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

