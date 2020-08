Es läuft bei den Bayern: Vor dem Halbfinale in der Champions League gegen Olympique Lyon am Mittwoch kann Trainer Hans-Dieter Flick fast auf den kompletten Kader zurückgreifen. Eventuell kann sogar der lange verletzte Benjamin Pavard wieder ins Geschehen eingreifen. Für Flick kann es nur ein Ziel geben: "Wir wollen ins Finale, Das ist unser Ziel und deswegen müssen wir auch Lyon schlagen. Wohl wissend, dass das Ganze nicht ganz so einfach ist. Sie haben mit Manchester City, mit Juventus einfach auch zwei Mitfavoriten rausgeschmissen. Rudi Garcias Mannschaft ist ja auch taktisch sehr gut in der Defensive, sowohl in der Offensive. Einige Automatismen, die man wie man sehen kann. Sie sind einfach hervorragend, und darauf müssen wir uns gut einstellen." Den nötigen Respekt haben die Bayern, dazu hat sicherlich auch die starke Defensive von Olympique Lyon beigetragen. Dennoch sehen viele die Bayern als Favoriten. Der mögliche Finalgegner steht zum Spielende am Mittwoch bereits fest. Den spielen am Dienstag bereits RB Leipzig und Paris St. Germain aus.

Mehr