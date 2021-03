Letzte Vorbereitungen des FC Bayern München am Dienstag auf das Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom. Und obwohl das Team von Hansi Flick das Hinspiel souverän mit 4:1 in Rom gewonnen hat, müsse man durchaus weiterhin sehr wachsam bleiben: "Wir gehen das Spiel nicht so an, dass wir sagen, ok, jetzt verwalten wir mal den Vorsprung. Nein, im Gegenteil, wir wollen gewinnen. Und dazu müssen wir eine gute Leistung zeigen, denn Lazio ist eine Mannschaft, die sehr guten Fußball spielen kann und weiß, wie man Tore erzielt. Von daher müssen wir auf der Hut sein und von Anfang an auf dem Platz stehen." Zwei wichtige Spieler, nämlich der erste Torwart Manuel Neuer sowie Kingsley Coman könnten eventuell fehlen, weil sie leicht angeschlagen sind. Doch hochwertiger Ersatz stünde bereit und auch sonst können die Münchener voll Selbstvertrauen in die Champions-League-Partie gehen. Denn die letzten vier Pflichtspiele haben sie gewonnen und nun treten sie auch zu Hause an. Anpfiff ist am Mittwochabend um 21 Uhr in der Allianzarena.

Mehr