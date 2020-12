Bayern München liegt mehr als auf Kurs, sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League. Dennoch dürften es gerade in den jüngsten Spielen einige Gegentore zu viel gewesen sein, auch aus Sicht von Bayern-Trainer HansI Flick. Das anstehende Match zuhause gegen Lok Moskau hat tabellarisch keinerlei Bedeutung, aber es könnte ein guter Test für eine bessere Abwehrarbeit sein. Natürlich will man auch eigene Tore erzielen, wie Trainer Flick sagt: O-Ton Hansi Flick: "Also der Focus ist ganz klar, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Wir haben eine Serie in der Champions League, die wollen wir natürlich ausbauen und da gehört dazu, dass wir dieses Spiel ja letztendlich auch gewinnen. Und so gehen wir auch in das Spiel. Wir müssen uns in der Defensive verbessern. Das haben wir heute auch angesprochen, analysiert, auch ein paar Szenen von Leipzig mit reingenommen, aber auch Szenen aus dem Hinspiel in Moskau, wo wir das eine oder andere einfach besser machen müssen, wo wir vielleicht ein bisschen auch die Tiefe etwas besser absichern müssen." Das Spiel Bayern München gegen Lok Moskau beginnt am Mittwochabend in München, um 21 Uhr.

