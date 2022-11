STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Hansi Flick, Bundestrainer: "Ich glaube, jeder von uns, der hier im Raum ist, hat natürlich Dinge auch mitbekommen, was in Katar oder von Katar-Seite dann passiert ist, was uns sprachlos macht, fassungslos. Das ist in der heutigen Zeit einfach so passiert. Also ich glaube, es ist enorm wichtig, dass wir als DFB auf der einen Seite - natürlich auch die Spieler - ganz klar uns auf den Sport, ja, dass wir die Chance haben, auf den Sport zu konzentrieren, aber klar auch ansprechen müssen, was die Menschenrechtssituation in Katar vor Ort auch ist. Und da müssen wir unsere Augen, unsere Ohren offenhalten. Und ich glaube, das ist letztendlich auch unsere Aufgabe. Das wollen wir auch tun, also wir wollen uns da nicht wegducken, sondern wir wollen ganz klar auch auf die Missstände, dann dementsprechend, wenn es passiert, auch dann aufmerksam machen."

