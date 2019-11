Beim Training der Bayern am Dienstag war er das beliebteste Motiv der Kameraleute und Fotografen: Hansi Flick leitete erstmals als Chef-Trainer die Einheit der Bayern-Profis. An seiner Seite der neue Co-Trainer Hermann Gerland. Nach der Trennung von Niko Kovac sollen Flick und Gerland die Bayern wieder zurück auf die Erfolgsspur bringen. Am Mittwoch steht das vierte Gruppenspiel in der Champions League gegen Olympiakos Piräus an. Am Samstagabend kommt es zum Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund. Während die Bayern in der Bundesliga zuletzt mit 1:5 gegen Eintracht Frankfurt verloren haben und nach zehn Spieltagen auf dem vierten Tabellenplatz liegen, sieht ihre Bilanz in der Champions League deutlich besser aus: Dort stehen drei Siege und Tabellenplatz 1 zu Buche. Das Hinspiel in Piräus hatten die Bayern mit 3:2 für sich entscheiden können. Bis auf die verletzten Niklas Süle, Lukas Hernandez und Fiete Arp waren alle Bayern-Stars beim ersten Training unter Flicks Leitung dabei. Er freue sich auf das Spiel gegen Piräus sagte Flick in der anschließenden Pressekonferenz. Die Bayern hätten einen fantastischen Kader, er wolle jetzt mit jedem Spieler sprechen. Er wolle, dass die Mannschaft wieder nach vorne verteidige und auch mit Ball die Qualitäten zeige, die in ihr steckten.