Nun ist es offiziell: Hansi Flick löst Jogi Löw als Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ab. Flick habe am Dienstag einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, teilte der Deutsche Fußballbund mit. Als Co-Trainer führte Flick das DFB-Team 2014 gemeinsam mit Löw in Brasilien zum Weltmeister-Titel. Zuletzt hatte "Die Mannschaft" jedoch nicht immer geglänzt. Löw stand vor allem nach einem 6:0-Debakel gegen Spanien scharf in der Kritik. Im März löste er seinen eigentlich bis 2022 gültigen Vertrag vorzeitig auf. Nach der kommenden Europameisterschaft übernimmt nun Flick als Bundestrainer. Es sei jetzt auch für ihn alles überraschend schnell gegangen, teilte der 56-Jährige in einem DFB-Statement mit. Aus seiner Zeit bei Bayern München werde er aber viel mitnehmen. In der Tat kann Flick mit sieben Titeln in zwei Jahren als Bayern-Coach eine beeindruckende Bilanz vorweisen. Statt Meisterschale, DFB-Pokal oder Henkelpott der Champions League hat Flick künftig wieder Welt- und Europameisterschaften im Blick. Sein erstes Qualifikationsspiel für die WM in Katar 2022 steht am 2. September an. Der Gegner ist Liechtenstein

