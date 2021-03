HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET: O-TÖNE VON: Hansi Flick, Trainer FC Bayern München: "Aktuell, ich habe einen Vertrag bis 2023. Und ich möchte hier beim FC Bayern München noch sehr erfolgreich arbeiten, mehrere Titel auch noch gewinnen. Und das ist das, was meine Aufgabe ist beim Verein, und vor allen Dingen erwartet das der Verein, dass ich mich hundertprozentig auf den FC Bayern München konzentriere, und natürlich die Mannschaft, da hat sie ein absolutes Recht natürlich drauf und mein Team drumherum. Und deswegen ist es, glaube ich, keine Zeit, oder es verbieten sich Spekulationen darüber, wie meine Zukunft aussieht." "Jetzt wird spekuliert, ich wär' Bundestrainer, es wird schon spekuliert, dass Brazzo (Anm. Hasan Salihamidzic) schon mit Julian Nagelsmann gesprochen hat. Also, es sind alles so Dinge... Deswegen ist es, glaube ich, die richtige Herangehensweise, zu sagen, 'Ich kümmere mich jetzt um mein Team, um das Spiel gegen Werder Bremen, weil meiner Mannschaft, wie das Trainerteam, wie ich, wir wollen möglichst den größtmöglichen Erfolg und deswegen sind Spekulationen für mich kein Thema. " "Jogi hat mich angerufen einen Tag vorher. Da hat er gesagt, okay, er möchte mir das sagen, dass er sich entschieden hat, ja, den Schritt zu gehen. Also überrascht, ja, dann in dem Sinne schon auf dem ersten Moment. Aber wir haben dann auch drüber gesprochen und ich glaube, er hat einfach auch eine, wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit auch für den deutschen Fußball geleistet."

