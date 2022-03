STORY: Mit fliegenden Röcken - den Polleras - stiegen diese Bolivianerinnen am Wochenende in den Ring. In La Paz traten Cholita-Wrestlerinnen gegeneinander an - Anlass war ein Straßenfest, bei dem Elemente der indigenen Aymara-Kultur und des modernen Bolivien zu sehen waren. "Die ElectroPreste ist eine Feier, die jedes Jahr stattfindet, während der Karnevalssaison, in den Städten El Alto und La Paz. Auch Leute aus dem Landesinneren nehmen daran Teil. Es geht räum, unsere Werte, unsere Kultur und Identität in Erinnerung zu rufen." Dieser Mann war aus Ecuador angereist und freut sich über neue alte Freiheiten: "Wir können wieder glücklich sein, ohne Gesichtsmaske. Die Pandemie ist noch da und wir passen auf uns auf, aber ich denke, die Impfungen haben Wirkung gezeigt. Wir müssen uns als Gesellschaft wieder öffnen." Jedes Jahr kommen Menschen aus der Provinz und aus der Hauptstadtregion zusammen. In 2021 allerdings war die ElectroPreste pandemiebedingt ausgefallen.

Mehr