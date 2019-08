Er hat es geschafft: Der Franzose Franky Zapata ist der erste Mensch, dem es gelungen ist, den Ärmelkanal fliegend, aber ohne Flugzeug zu überqueren. Als Zapata mit seinem Flyboard am Sonntag auf der britischen Seite des Ärmelkanals in Dover landete, brach Jubel aus. Für die 35 Kilometer von der französischen auf die britische Seite brauchte der Extremsportler 22 Minuten. Dabei musste er auf halber Strecke an einer Schiffsplattform andocken und auftanken. Der Treibstoff für sein Fluggerät, den der Franzose in einem Rucksack auf dem Rücken trug, reichte nur für rund 18 Kilometer. Vor gut einer Woche war Zapata noch bei dem Versuch gescheitert, per Flyboard den Ärmelkanal zu überqueren. Beim Auftanken stürzte er ins Meer, blieb aber unverletzt. Umso glücklicher war er, dass es diesmal geklappt hat. Bei seiner Pressekonferenz am Sonntag wurde er förmlich von seinen Gefühlen überwältigt. Für ihn sei ein Traum wahr geworden, sagt er. "Abgesehen davon, möchte ich meiner Frau, meinem Sohn und meiner Familie danken. Sie haben wirklich hinter mir gestanden und haben mich unterstützt. Meine Frau war die ganze Zeit dabei. Ich habe viel riskiert und sie wusste das. Aber sie weiß, dass meine Träume wichtig für mich sind. Und sie ist mir gefolgt. Deshalb, Danke dafür"! Auf seinem Fluggerät erreichte Zapata eine Geschwindigkeit von mehr als 150 Stundenkilometern. Auch die Vermarktung seines "Flyboards" wird nun vermutlich deutlich an Fahrt gewinnen. Zapata will es weiterentwickeln und damit auch für Freizeitsportler interessant machen. Auch die Armee soll Medienberichten zufolge schon Interesse bekundet haben.