STORY: Premiere in Dubai. Erstmals steigt ein Auto, das auch fliegen kann, der chinesischen Firma Xpeng Aeroht in die Luft. Rund 90 Minuten dauerte der Testflug. Minguan Qiu, Manager der Firma, erläuterte am Montag in Dubai die Hintergründe: "Unsere Marke Xpeng Aeroht ist eine globale Marke mit Zukunft. Wir sind im Forschungsprozess. Und wir kommen Schritt für Schritt auf den internationalen Markt. Wir haben als erstes Dubai ausgewählt, weil Dubai die innovativste Stadt der Welt ist. Dies ist unser erster öffentlicher Flug weltweit und dies ist unser erster Schritt auf den internationalen Markt." Mit dem Gerät soll eine neue Ära des modernen und intelligenten Verkehrs einläutet werden. Denn der futuristische Zweisitzer, mit null Kohlendioxid-Emissionen, ist die neueste Generation fliegender Autos des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers. Das Flugauto ist mit einem intelligenten Flugsteuerungssystem und autonomen Flugfähigkeiten ausgestattet. Die Behörden in Dubai zeigen sich gegenüber diesen futuristischen Entwicklungen sehr aufgeschlossen. Ein genauer Zeitplan für die weiteren Schritte wurde jedoch bisher noch nicht bekanntgegeben.

