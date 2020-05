Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt finden nun auch in Europa statt. In Berlin sind am Sonntag Hunderte Menschen auf die Straßen gegangen und riefen den Namen des Afroamerikaners George Floyd, der am Montag bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis gewaltsam ums Leben gekommen war. Auf dem Hermannplatz im Bezirk Neukölln taten die Demonstrierenden ihren Unmut darüber kund und forderten Gerechtigkeit für die vielen Opfer der vergangenen Jahre, die durch Polizeigewalt verletzt oder getötet worden sind. Auch am Brandenburger Tor versammelten sich etwa ein Hundert Demonstrierende. Ähnliche Bilder waren aus London zu sehen, wo die Menschen durch die Straßen gingen, um ein Zeichen zu setzen. Dabei wurde der Verkehr in der Innenstadt zum Teil lahmgelegt.