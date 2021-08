Die erste Lufthansa-Maschine mit Evakuierten aus Afghanistan ist in Frankfurt gelandet. Nach Angaben der Fluggesellschaft befanden sich rund 130 Personen an Bord. Der Airbus vom Typ A340 hatte die Passagiere in der usbekischen Hauptstadt Taschkent von Bundeswehr-Flügen aus Kabul übernommen und startete am Dienstagabend von dort in Richtung Deutschland. Im Rahmen einer Luftbrücke und in Abstimmung mit der Bundesregierung sollen in den nächsten Tagen weitere Sonderflüge aus Taschkent, Doha oder anderen Anrainerstaaten zur Evakuierung der Menschen aus Afghanistan durchgeführt werden, teilt das Unternehmen mit. Zuvor hatte die Bundeswehr mitgeteilt, dass die Evakuierungsflüge vorübergehend eingestellt wurden. Zwischenzeitlich sei am Flughafen von Kabul keine Feuerwehr verfügbar gewesen, so die Bundeswehr auf Twitter. Um den nicht durchgeführten Flug zu kompensieren, seien für Mittwoch nun vier Flüge nach Kabul vorgesehen.

