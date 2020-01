Bec Winter und ihre Stute Charmer - das verheerende Buschfeuer im australischen Bundesstaat New South Wales hat sie noch fester zusammengeschweißt. Denn Bec entkam den Flammen auf dem Rücken ihrer treuen Gefährtin. Nachdem Sie ihr Auto mit Hab und Gut beladen hatte, setzte Bec ihren 11-jährigen Sohn hinein, übergab ihrem Neffen den Schlüssel und versprach, beide später an einem Strand, in der Nähe des rettenden Wassers zu treffen. Sie selbst wollte das Tier in Sicherheit bringen. "Ich wusste ganz ehrlich nicht, ob wir nicht doch in das Feuer hinein reiten, denn wir hatten ja keine Verbindung zur Außenwelt, um den Stand der Dinge zu erfahren. Die Hitze war spürbar, aber auch da wusste ich nicht, ob sie von der Sonne kommt oder vom Feuer. Ich hatte schrecklich Angst. Aber ich hatte auch Vertrauen, dass Charmer mich da rausbringt. Sie ist meine Heldin." Charmer hatte den richtigen Instinkt, galoppierte in die richtige Richtung. Nach Stunden der Angst in Rauch und glühender Hitze kam auch Bec wohlbehalten in Moruya an, einer kleinen Stadt am Pazifik. Dort hatten die Besitzer des Hotels The Waterfront quasi auf sie gewartet. Auf Facebook hatten die Ethells einen Aufruf gepostet. Wer mit einem Pferd flieht, solle zu ihnen kommen. Genug Platz sei ja vorhanden. "Eigentlich haben wir eher Hunde in unserem Biergarten. Aber hier geht es doch darum, einander zu helfen. Es geht um die Gemeinschaft. Es ist eine harte Zeit, Menschen haben ihre Häuser verloren." Dieses Schicksal aber blieb Bec Winter erspart. Sie sei sehr dankbar, denn: Ihr Haus steht, blieb wie durch Zauberhand unzerstört. Allerdings, nur äußerlich: "Irgendjemand hat all unsere Sache durcheinandergeworfen. Wir sind gestern zurückgefahren. Mein Sohn hatte gerade erst ein neues Fahrrad bekommen, zu Weihnachten. Es wurde gestohlen, genau wie die Kettensäge, Benzinkanister, die Wasserpumpe. Sogar meine wasserdichte Kleidung ist weg. Das Haus wurde geplündert, es ist total verwüstet." Becs Leben und das ihrer Familie ist gerettet - Charmer sei Dank. Nun muss sie mit dem Schaden zurechtkommen, den Menschen angerichtet haben. Nicht etwa das Feuer.