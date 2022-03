STORY: Die ukrainische Stadt Irpin in der Nähe von Kiew am Sonntag. Einwohner fliehen vor den russischen Angriffen. Soldaten des ukrainischen Militärs wies den Flüchtenden Männern, Frauen und Kindern den Weg zu bereitstehenden bussen. In dem Vorort von Kiew brachten sich auch Journalisten vor den Luftschlägen in Sicherheit. Nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bereiten die russischen Truppen die Bombardierung von Odessa vor. Die Stadt liegt am Schwarzen Meer westlich der von Russland annektierten Halbinsel Krim. "Raketen auf Odessa? Das wird ein Kriegsverbrechen sein", sagt Selenskyj in einer Fernsehansprache. Am Wochenende errichteten ukrainische Soldaten Straßensperren, um den den Vorstoß russischer Bodentruppen auf Kiew zu erschweren. In der von russischen Truppen eingekesselten und unter Beschuss genommenen Stadt Mariupol sollte es am Sonntag es einen erneuten Evakuierungsversuch geben. In Mariupol am Asowschen Meer sind rund 400.000 Zivilisten eingeschlossen. Auch um ihr Schicksal drehten sich die Besuche des israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett in Moskau und Berlin. Nach seiner Rückkehr sprach er erneut mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Es war bereits das dritte Gespräch der beiden Politiker an diesem Wochenende. Er sei weiter bereit zu vermitteln, auch wenn die Chancen derzeit gering seien, so Bennett. Inzwischen haben mehr als 1,5 Millilonen die Ukraine auf der Flucht vor dem Krieg verlassen. Das haben die Vereinten Nationen mitgeteilt. Diese Kinder etwa wurden am Samstag aus einem Heim für Waisen in Lwiw im Westen des Landes nach Polen gebracht. Der Exodus sei die am schnellsten anschwellende Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar waren allein in Polen bis Samstag 922.400 Geflüchtete registriert worden.

