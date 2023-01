STORY: Das Schiff "Ocean Viking" der Flüchtlingshilfsorganisation SOS Mediterranee hat am Dienstag im italienischen Hafen von Ancona angelegt. An Bord befanden sich 37 Migranten, die zuvor unter "extrem schwierigen Wetterbedingungen" vor der Küste Libyens gerettet worden waren. Ein von der Hilfsorganisation SOS Mediterranee veröffentlichtes Video zeigt Migranten an Bord der "Ocean Viking" bei sichtlich rauer See. Der Mittelmeerhafen von Ancona liegt in der Adria und damit relativ weit weg von den Gewässern vor der Küste Nordafrikas. Normalerweise werden Schiffe von den Behörden in die nächstgelegenen Häfen von Lampedusa oder Sizilien geschickt. Hinzukommt, dass die italienische Regierung ein Dekret verabschiedet hat, demnach müssen Hilfsorganisationen nach der Rettung von Migranten sofort einen Hafen ansteuern und dürfen nicht abwarten, ob sich weitere Notfälle ereignen. Nach Angaben des italienischen Innenministeriums erreichten im Jahr 2022 etwa 100.000 Migranten Italien, verglichen mit 70.000 im Jahr zuvor und 34.000 im Jahr 2020. Die Zahlen wachsen also wieder auf dramatische Art und Weise. Die Vereinten Nationen schätzen, dass im vergangenen Jahr etwa 1.400 Migranten bei dem Versuch, das zentrale Mittelmeer in Richtung Europa zu überqueren, ums Leben kamen.

Mehr