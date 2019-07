Am Samstag hatte die "Alan Kurdi", ein Rettungsschiff der deutschen Nichtregierungsorganisation Sea-Eye, noch vor der italienischen Insel Lampedusa gelegen und gehofft, die Flüchtlinge könnten dort von Bord gehen. Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte das aber untersagt. Die Helfer der deutschen Organisation Sea Eye nahmen daraufhin Kurs auf Malta. Man könne nicht abwarten, bis an Bord der Notstand herrsche", erklärten sie. Die Behörden des Inselstaats hatten aber ebenfalls eine Einfahrt in die Hoheitsgewässer verboten. Ein See-Retter von der NGO Sea-Eye sagte dann am Sonntag zu Migranten an Bord: O-Ton: "In einer Stunde ungefährt wird das Boot von Malta aus kommen, und dann werden alle Leute von hier nach Malta gelangen!" Die 65 Flüchtlinge an Bord des deutschen Rettungsschiffs "Alan Kurdi" können nun zunächst in Malta an Land gehen. Sie würden allerdings umgehend auf andere EU-Mitgliedsstaaten verteilt, twitterte Regierungschef Joseph Muscat am Sonntag. Keiner der Migranten werde auf der Insel bleiben. Muscat twitterte, er habe nach Gesprächen mit der EU-Kommission und Deutschland entschieden, dass die Migranten von der "Alan Kurdi" zunächst auf ein maltesisches Boot umsteigen und dann in einen maltesischen Hafen gebracht werden könnten. Die Streitkräfte des Landes hatten zuvor erklärt, sie würden entsprechend den Anweisungen der Regierung handeln, falls das Schiff in maltesische Gewässer einfahre. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte am Samstag an Italien appelliert, seine Häfen für aus Seenot gerettete Flüchtlinge wieder zu öffnen. Er habe sich bereits am Freitag dazu bereiterklärt, einen großen Teil der Geretteten von der "Alan Kurdi" zu übernehmen. Salvini hatte dies aber abgelehnt.