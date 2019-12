Bei einem Bootsunglück auf dem osttürkischen See Van sind mehrere Flüchtlinge ums Leben gekommen. Dutzende Menschen konnten gerettet werden, teilten die Behörden der türkischen Provinz Bitlis am Donnerstag mit. Das Boot mit Migranten aus Pakistan, Bangladesch und Afghanistan an Bord sei in der Nacht gekentert und untergegangen. Die Polizei und Rettungsteams suchten am Tag weiter nach möglichen Opfern, erklärten die Behörden. Der See Van liegt in der Nähe der Grenze zum Iran, über die Flüchtlinge regelmäßig in die Türkei kommen, um von dort aus nach Westeuropa zu gelangen.