Sie sind gerade noch einmal mit dem Leben davongekommen. Spanische Rettungskräfte haben am Dienstag vor der Küste von Gran Canaria 17 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Unter ihnen waren fünf Frauen und ein Minderjähriger. Sie waren mit einem Schlauchboot unterwegs und waren in Seenot geraten. Im Hafen wurden sie medizinisch betreut und mit Decken versorgt. Die Kanarischen Inseln entwickeln sich zunehmend zu einem Ziel von Flüchtlingen auf ihrem Weg nach Europa. Im vergangenen Jahr landeten dort rund 23.000 Migranten, achtmal so viele wie 2019. In den ersten drei Monaten dieses Jahres kamen bereits 3000 Flüchtlinge auf den Inseln an, doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Die Route von der marokkanischen Küste zu den Kanaren gilt wegen starker Strömungen als gefährlich. Viele Flüchtlingsboote sind nicht seetüchtig und überfüllt. Im vergangenen Jahr starben nach Angaben von Hilfsorganisationen mehr als 1800 Flüchtlinge auf der Strecke.

