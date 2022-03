STORY: HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTER ROBERT HABECK: "Es ginge ja vor allem darum, wenn Deutschland Energieterminals baut, dann Lieferverträge zu haben, die dann die zusätzlichen Kapazitäten nach Europa, also den Ersatz von russischen Mengen, dann sicherstellen. Und das dauert ja leider, muss man sagen, noch ein bisschen. Und derzeit kann Katar oder hoffe ich, dass Katar auch ein bisschen mehr bereitstellen kann. Das werden wir dann aber in den Gesprächen klären. [...] Die normale Planungszeit und Bauzeit für Terminals ist anderthalb Jahre planen und dreieinhalb Jahre bauen. Das ist das, was so üblich ist in den Unterlagen. Und in der Regel ist Deutschland, wir stehen ja hier am Berliner Flughafen, sehr gut darin, diese Planungs- und Bauzeiten zu verdrei- oder vervierfachen. Vielleicht gelingt es ja mal, sie durch drei oder so zu teilen. Das wäre sehr gut, das wäre auch meine Erwartung. Und das ist auch die Arbeit."

