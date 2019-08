In Hongkong ist es in der Nacht zu Montag wieder zu massiven Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Die Polizei war mit Tränengas gegen die Regierungskritiker vorgegangen. Nach Polizeiangaben wurden die Sicherheitskräfte in zwei Fällen mit Brandsätzen beworfen, dabei wurde demnach ein Beamter verletzt. Schauplatz der Auseinandersetzungen war auch die Metro, die Polizei stürmte mehrere Haltestellen und nahm Protestierer fest. Am Montag stellten die Behörden angesichts der anhaltenden Proteste gegen die Regierung den Flugbetrieb am internationalen Flughafen ein. Auf dem Airport hatten sich zuvor erneut Tausende Demonstranten eingefunden. Die regierungskritischen Proteste in der chinesischen Sonderwirtschaftszone halten seit Wochen an. Sie richten sich gegen Pläne der Regierung für ein Gesetz zur Auslieferung von Beschuldigten an China.