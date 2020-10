Aufwärts und vorwärts scheint es jetzt endgültig zu gehen, in Sachen„Flughafeneröffnung": BER-Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hat am Montag in Schönefeld einen betriebsbereiten Abfertigungsbereich mit Check-In-Schaltern und Sicherheitsschleusen präsentiert. Er sagte, er habe gute Nachrichten zu überbringen: O-TONFLUGHAFENCHEF ENGELBERT LÜTKE DALDRUP: "Das Hauptziel des Probebetriebs wurde erreicht. Wir haben einen funktionsfähigen Flughafen. Und wir haben alle unsere Partner und Nutzer davon überzeugen können, dass wir ready for take-off sind, dass wir betriebsbereit sind. Wir haben am Start einen ruhigen Flugplan. Wir haben zum Start etwa 20 Prozent von normal, was wir normalerweise am Flughafen im Oktober und November an Fluggästen erwarten würden." Es seien nun alle Voraussetzungen erfüllt, mit dem Terminal 1 in Betrieb zu gehen. Durch den stark eingeschränkten Flugbetrieb wegen der Corona-Pandemie wird es allerdings laut Lütke Daldrup zunächst nur eine schwache Auslastung des Flughafens geben. Zur Erinnerung: Beim ersten Spatenstich 2006 war die Eröffnung für November 2011 vorgesehen, 2010 dann hatte es geheißen, der neue Berliner Flughafen sollte am 3. Juni 2012 eröffnet werden. Aber es gab immer wieder weitere Probleme, unter anderem mit dem Brandschutz. Nun also soll es der 31. Oktober 2020 werden, der Reformationstag, der allerdings nur in Brandenburg, nicht jedoch in Berlin ein offizieller Feiertag ist. Und das ist vielleicht „auch gut so" - angesichts von knapp zehn Jahren Verspätung.

