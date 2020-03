Die um sich greifende Corona-Pandemie bringt die Luftfahrt in gefährliche Turbulenzen. Viele Fluglinien haben Flüge nach Italien gestrichen, nachdem die Regierung in Rom landesweite Reisebeschränkungen für das am stärksten betroffene Land in Europa verhängt hatte. Viele Menschen stornieren ihre Reisen, auch die Zahl der Neubuchungen ist massiv eingebrochen. In der Folge lassen viele Fluggesellschaften einen Großteil ihrer Flotte am Boden und schicken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit. Andere halten die Verbindungen mit fast leeren Maschinen aufrecht. Denn europäischen Gesetzen zufolge verlieren die Fluggesellschaften ihre Zeitfenster an den großen Flughäfen, wenn sie mehr als 20 Prozent der Flüge absagen. Wegen der massiven Ausfälle im Luftverkehr kündigte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Brüssel an, die Regeln zu Start- und Landerechten vorübergehend auszusetzen. Es gelte, die Fluggesellschaften zu erleichtern und klimaschädliche Leerflüge zu verhindern, so von der Leyen.