Trotz der Sorge um die Coronavirus-Variante Omikron haben sich am Freitag viele Menschen vom Flughafen Berlin-Brandenburg aus in den Weihnachtsurlaub zu Familie und Freunden aufgemacht. Allzu besorgt zeigten sich die meisten Reisenden vor ihrem Abflug nicht. O-TON FLUGREISENDE IRINA(NACHNAME NICHT GENANNT): "Wir haben keine Angst, wir sind alle geimpft. Alles wird gut." O-TON FLUGREISENDER KAI (NACHNAME NICHT GENANNT): "Also ich glaube, wenn man sich jetzt immer über alles Sorgen macht, dann fliegt man nirgendwo hin, dann sitzt man nur noch zu Hause." O-TON FLUGREISENDE IRINA ROHRMANN: "Für mich ist es nicht, ich habe alles, was die von mir verlangen und aus diesem Grund läuft alles gut. Ich finde, ich bin geimpft drei Mal, und aus diesem Grund ich habe keine Angst." O-TON FLUGREISENDER DIEGO (NACHNAME NICHT GENANNT): "Es ist okay, wir passen uns an, letztes Jahr war es schlimmer." Die Sorge, wegen möglicherweise geschlossener Grenzen nicht aus dem Urlaub zurückzukommen, treibt dennoch einige um. O-TON FLUGREISENDE LILLY JAKES: "Ich nehme das Risiko auf mich, weil ich meine Mutter sehen muss und mit meinem Sohn in Frankreich Urlaub machen möchte. Wir sind besorgt, aber wir werden es wahrscheinlich über die Grenze schaffen. Wenn wir müssen, werden wir über die Berge steigen und es machen wie im Zweiten Weltkrieg oder so und unseren Weg zurückfinden." Viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich die Ausbreitung der Omikron-Variante nicht mehr aufhalten lässt. Ohne neue Kontaktbeschränkungen werde es voraussichtlich Ende Dezember oder Anfang Januar zu einer nie dagewesenen Welle an Neuinfektionen und Krankenhauseinweisungen kommen.

