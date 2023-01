STORY: Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Nepal haben Einsatzkräfte die Flugschreiber der Unglücksmaschine gefunden. Die beiden Black Boxen seien in gutem Zustand, sagte ein Beamter am Flughafen der Hauptstadt Kathmandu. Von den Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss, was zu dem schwersten Flugunfall in Nepal seit 30 Jahren geführt haben könnte. Die Maschine mit 72 Menschen an Bord war am Sonntag auf dem Weg von Kathmandu in das etwa 200 Kilometer westlich gelegene Pokhara beim Landeanflug in eine Schlucht gestürzt. Eine Augenzeugin berichtet: "Ich wohne gleich hier nebenan. Das Flugzeug stürzte direkt über meinem Haus auf eine Klippe... einer der Flügel liegt immer noch dort am Rand. Nach dem Aufprall kam es auf unsere Seite und ging in Flammen auf. Als wir das Geräusch hörten, schauten wir raus und sahen einen riesigen Feuerball in der Luft." Bis Montagvormittag konnten 68 Leichen geborgen werden. Die Suche nach den vier vermissten Insassen dauerte an. Laut Angaben der Fluggesellschaft Yeti Airlines waren 15 Ausländer unter den Passagieren. Deutsche waren nicht an Bord. Pokhara gehört zu den beliebten Touristenzielen in Nepal, unter anderem als Ausgangspunkt für Trekking-Touren in das Annapurna-Gebirgsmassiv. Flugunfälle sind in Nepal keine Seltenheit. Im Land mit den höchsten Bergen der Welt können plötzliche Wetterwechsel die Flugbedingungen erschweren. Beim Absturz am Sonntag herrschte nach Angaben der Luftfahrtbehörde klares Wetter.

