Es geht so schnell, dass man schon fast zweimal hinschauen muss. Denn was sich am Mittwoch gegen 21.30 Uhr Ortszeit auf dem Highway im US-Bundesstaat Minnesota einfädelte, war tatsächlich ein Flugzeug. Die Notlandung gelang, allerdings streifte die kleine Maschine ein Auto, dessen Fahrer hatte Glück, er blieb unverletzt. Laut der Zeitung "The Star Tribune" handelt es sich bei dem Piloten um einen wettkampferprobten Kunstflieger. Bei den zuständigen Behörden laufen aktuell die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls.

