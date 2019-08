Glück im Unglück hatte die Crew der Pop-Sängerin Pink in der Nacht zu Dienstag. Während der Landung brach ihrer Maschine plötzlich Feuer aus. Durch das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte am Flughafen der dänischen Stadt Aarhus konnten sich alle Insassen rechtzeitig in Sicherheit bringen. Nach Angaben des Konzertveranstalters Live Nation Norway wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Pink selbst befand sich offenbar nicht an Bord. Für Mittwoch war ein Konzert der US-Sängerin in der Nähe von Aarhus geplant. Das Flugzeug kam aus der norwegischen Hauptstadt Oslo, wo Pink am Montag einen Auftritt hatte. Zur Zeit befindet sie sich auf einer Welttournee.