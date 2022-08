STORY: Der für die Folgen des Klimawandels zuständige pakistanische Minister nennt die aktuellen Überschwemmungen eine "klimabedingte menschliche Katastrophe epischen Ausmaßes". Eine extreme Monsunsaison hat zu den Fluten geführt, von denen in den vergangenen Wochen nach offiziellen Angaben mehr als 30 Millionen Menschen betroffen waren. Premierminister Shahbaz Sharif machte sich am Freitag ein Bild von der desaströsen Lage in der besonders betroffen südlichen Provinz Sindh und zog einen beunruhigenden Vergleich. "Das Hochwasser von 2010 war ein immenses Ereignis in unserer Geschichte. Aber ich glaube, dass diese Flut noch viel größere Verwüstungen angerichtet hat. Überall herrscht extreme Zerstörung. Mehr als 900 Menschen sind ums Leben gekommen." Die Zerstörung von Infrastruktur und Versorgungssystemen durch die Wassermassen erschwert zusätzlich Rettungs- und Hilfsmaßnahmen. Pakistan hat inzwischen auch internationale Hilfe angefragt.

