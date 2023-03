STORY: Mit unbändiger Kraft stürzen die schlammigen Fluten durch die Straßen von Sanliurfa. Die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Südosten der Türkei ist von heftigen Regenfällen getroffen worden. Überschwemmungen wurden auch aus der Nachbarprovinz Adiyaman gemeldet. Mindestens zehn Menschen sind laut Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu vom Mittwoch ums Leben gekommen. Mit Tauchern und Booten suchten Rettungsteams nach Vermissten und Menschen, die in ihren Häusern eingeschlossen waren. Laut Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad waren in den betroffenen Gebieten innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Millimeter Regen pro Quadratmeter gefallen. Es ist eine weitere Katastrophe für die Menschen in der Region. Im vergangenen Monat waren die Provinzen, in denen etwa 2,7 Millionen Menschen leben, von den schweren Erdbeben erschüttert worden. Allein in der Türkei kamen dabei mehr als 48.000 Menschen ums Leben, Millionen wurden obdachlos.

