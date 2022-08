STORY: 24 Stunden lang hat es in der texanischen Millionen-Metropole Dallas heftig geregnet. Die Folge waren extreme Überschwemmungen. Besonders betroffen war unter anderem Brittany Taylor, die am Montag von ihrem persönlichen Desaster berichtete: "Das war meine nagelneue Wohnung, in der ich erst meine zweite Nacht verbracht habe. Ich hatte Probleme, bei dem Regen zu schlafen. Ich habe es versucht, in den neuen Räumen. Aber es war einfach so laut, dass ich schließlich aufstand und aus dem Fenster schaute - meine Wohnung ist ein Loft, also, mein Bett liegt etwas höher. Ich schaue hinaus, und es sah aus wie ein Fluss. Überall war Wasser. Ich hätte genauso gut auf einem Boot sein können - allein die Menge des Wassers draußen. Und dann hörte ich Wasser rauschen. Und ich merkte, dass das Wasser drinnen war. Zuerst dachte ich, vielleicht ist das Fenster undicht. Ich ging die Treppe runter und merkte, dass meine Wohnung einen Meter unter Wasser stand." Die Niederschläge in Dallas übertrafen die Vorhersagen deutlich. Der nationale Wetterdienst bestätigte, dass in einigen Teilen der Stadt für mehrere Tage die Hochwasserwarnungen in Kraft bleiben würden.

