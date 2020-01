Am letzten Wochenende hat der Tabellenführer aus Leipzig gepatzt und gegen Eintracht Frankfurt eine 2:0-Niederlage eingefahren. Am Samstag gilt es jetzt die Führung zu verteidigen - gegen den Tabellendritten Borussia Mönchengladbach. Dessen Trainer Marco Rose erklärte am Donnerstag die Gladbacher Gemütslage: "Die Saison wird weniger Spieltage haben. Es wird immer weniger an Punkten, die du holen kannst. Jetzt geht es darum, dass du solche engen Spitzenspiele dann auch für dich entscheiden kannst und entscheiden musst, wenn du oben dran bleiben willst.", sagte Gladbach Trainer Marco Rose am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Top-Spiel in der Bundesliga. "Das ist für uns jetzt einfach der nächste Schritt, den wir versuchen sollten zu gehen." Gladbach liegt mit 38 Punkten nur zwei Zähler hinter RB Leipzig. Mit Blick auf den Leipziger den Gegner findet Sportdirektor Max Eberl anerkennende Worte: "RB macht es gut. Als Konkurrent sage ich natürlich leider, aber sie investieren auch sehr, sehr viel. Und wenn es jetzt auch so wäre, dass vielleicht noch ein Robin Koch, ein angehender Deutscher Nationalspieler, auch noch zu Leipzig wechselt, dann sind das für mich Indizien, dass dieser Verein in diesem Jahr Deutscher Meister werden will. Und die Chance hat er." Auch in Leipzig gab es zwei Tage vorm Spiel eine Pressekonferenz. Als hätte man sich abgesprochen, auch von Trainer Julian Nagelsmann lobende Worte über den Gegner. Vom Spiel am Samstag erwarte er "Dass da zwei Teams sind, die attraktiven Fußball spielen wollen, die erfolgreichen und offensiven Fußball spielen wollen. Und es wird ähnlich sein wie im Hinspiel." Bei den Leipzigern geht es in diesen Tagen aber nicht nur um sportliches Leistung, sondern auch um die Einstellung der Mannschaft. Die Niederlage am letzten Wochenende war mit einem Frisör in Zusammenhang gebracht worden, der nach Medienberichten vor dem Spiel von einigen Spielern "eingeflogen" worden sei. Nagelsmann findet den Vorfall nicht so dramatisch. Der Frisör sei nicht die Ursache der Niederlage gegen Frankfurt gewesen. "Manche Spieler stört es wahrscheinlich nicht, wenn sie noch eine Kopfmassage kriegen. Ist ja vielleicht auch etwas Schönes. Aber das dann zu posten, das habe ich ja schon mal gesagt. Man muss nicht alles immer der Welt mitteilen, weil, wie Sie richtig sagen, aus einer Mücke ganz schnell ein Elefant gemacht wird, der dann im Falle einer Niederlage, auch noch durch den Porzellanladen gestolpert ist. Das ist nicht zwingend notwendig, da kann man sich deutlich anders verhalten. Wenn das ein Skandal ist, dann geht es uns allen noch ziemlich gut glaube ich." Gespannt wird man die Frisuren der jungen Bullen aus Leipzig begutachten, wenn sie am 20. Spieltag der 1. Bundesliga in ihrer Heimatstadt gegen die Fohlen aus Mönchengladbach auflaufen. Anpfiff ist am Samstag um 18:30.