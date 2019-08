Um auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam zu machen, wurde am Sonntag in Island eine Abschiedszeremonie für den nun vollständig geschmolzenen Gletscher Okjökull abgehalten. Im Laufe des 20. Jahrhunderts schrumpfte er von etwa 38 Quadratkilometern auf weniger als einen. Mit der Überschrift "Brief an die Zukunft ist laut dem US-Forscher Dominic Boyer ein Mahnmal entstanden, das Gemeinden in der ganzen Welt motivieren soll, ähnliche Gedenkorte zu kreieren. Die Verantwortung sieht er aber auch bei den führenden Regierungschefs: „Der Klimawandel muss ein wichtiges Thema, gerade für die nordischen Länder, sein. Wir hoffen sehr, dass bei unserem Treffen mit den nordischen Staatschefs, unter anderem mit Angela Merkel, ein Bewusstsein für die rasante Entwicklungen dieser Klimakrise entsteht. Wir möchten, dass sich die skandinavischen Länder und Deutschland zu den führenden Nationen für die Bekämpfung der Erderwärmung erklären. Von den Regierungschefs erhoffen wir uns gute Neuigkeiten." Bereits im Jahr 2014 erkannten ihm Forscher die Einstufung als Gletscher ab. Der Okjökull war 700 Jahre alt und einst 50 Meter dick. Übrig geblieben sind ein zugefrorener Kratersee und einige Schneereste. Laut dem weltweiten Gletscherüberwachungsdienst schmelzen die Eismassen weltweit so schnell wie noch nie zuvor. Alles spreche dafür, dass das auch in Zukunft so weitergehe, sagt Geologe Oddur Sigurdsson: "Im letzten Jahrhundert sind so um die 100 Gletscher verschwunden. Es gibt jetzt noch ungefähr 250 bis 270. Die werden aber vermutlich in den nächsten Jahrhunderten auch verschwunden sein." An der Zeremonie nahm auch Islands grüne Regierungschefin Katrin Jakobsdottir teil, die Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich des Nordischen Rats am Montagabend empfangen wird. Am Dienstag will die Kanzlerin ein Geothermie-Kraftwerk besichtigen, bevor sie zum Mittagessen die Regierungschefs von Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden treffen wird.