Der Autokonzern Ford hat angekündigt, zusammen mit General Electric in den kommenen 100 Tagen 50.000 Beatmungsgeräte zu fertigen. Danach werde man in der Lage sein, 30.000 weitere Geräte pro Monat zu bauen. Es solle fast rund um die Uhr in drei Schichten gearbeitet werden, hieß es. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump ein ursprünglich für Kriegszeiten gedachtes Gesetz angewandt und dem Autobauer General Motors befohlen, in der Coronavirus-Krise dringend benötigte Beatmungsgeräte zu produzieren. Trump hatte General Motors und Ford dafür kritisiert, zu spät mit der Produktion von Beatmungsgeräten begonnen zu haben. Beide Autobauer hatten erklärt, in Zusammenarbeit mit Herstellern von Medizinausrüstung die Produktion von Beatmungsgeräten hochzufahren. In den USA forderte das medizinische Personal neben mehr Schutzausrüstung auch mehr Beatmungsgeräte, um die erkrankten Menschen versorgen zu können.