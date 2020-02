Ohren zu und Blick voraus: Formel-1-Star Lewis Hamilton macht sich bereit für die anstehende Formel 1 Saison. Denn nun zeigte auch Mercedes erste offizielle Bilder von seinem neuen Silberpfeil, der in dieser Saison W11 heißt. Er soll eine verbesserte Kühlung und mehr Leistung haben. Mit diesem Boliden will das Team rund um Lewis Hamilton zum Angriff auf einen historischen Titel blasen. Denn mit dem siebten WM-Sieg wäre der Brite gleichauf mit dem bisherigen Rekordhalter Michael Schumacher. Der 35-jährige Mercedes Fahrer Lewis Hamilton hat natürlich diesen neuen Rekord vor Augen. Auch wenn er durchaus kritisch in die kommende Saison schaut: "Ich muss einfach weitermachen und versuchen, noch öfter zu gewinnen. Es ist nicht einfach. Und es wird für uns immer schwieriger, da die Konkurrenz immer besser wird. Wir befinden uns alle in der gleichen Regel-Anpassungsphase. Und die anderen hatten damit Zeit aufzuholen. Daher denke ich, dass wir die spannendste Saison sehen werden, die es je gab." Getestet wurde im britischen Silverstone. Und das erste Formel-1-Rennen der Saison findet am 15. März im australischen Melbourne statt.